Anche Greve in Chianti festeggia il traguardo

Anche Greve compie 250 anni. È stato uno dei primi territori della Toscana a dotarsi di un regolamento amministrativo inteso in senso moderno. Per festeggiare l’evento, il Comune ha istituito un Comitato (foto) composto da storici, appassionati ed esperti, per l’organizzazione delle celebrazioni che prenderanno il via ufficialmente l’1 marzo, quando verranno apposte due targhe, una a Palazzo comunale e una a Palazzo del Fiorino. Era infatti il primo marzo 1773, quando fu emanato uno specifico editto con il regolamento adottato sulla base della riforma di Pietro Leopoldo. Un consiglio direttivo e un organo esecutivo diedero vita al prodromo di Comune, in una forma molto vicina all’attuale con una estensione simile agli attuali confini amministrativi. Tra i primi interventi fatti con le tasse dei cittadini, il ponte sul torrente Cesto al confine con Figline.

Afferma il sindaco Paolo Sottani: "Vogliamo promuovere il nostro patrimonio culturale, storico, architettonico e perciò abbiamo deciso di coinvolgere storici, esperti e appassionati, non soltanto per celebrare questa data, ma per favorire studi e attività di ricerca che si inseriscono nella realizzazione del progetto di commemorazione".

Del consiglio direttivo del Comitato fanno parte il sindaco Sottani, presidente, il vicesindaco Giulio Saturnini, vicepresidente, l’artista e operatore culturale Gianni Bandinelli, la dipendente del Comune Alessandra Molletti, il presidente della Regione Eugenio Giani o suo delegato, lo storico Giovanni Cipriani, il giornalista Marco Hagge, l’assessore Lorenzo Lotti e l’appassionata di storia locale Franca Ceccatelli. Interviene il governatore Eugenio Giani, er dire che "la Regione ha aderito per condividere un programma di iniziative che sappiano raccontare questa lunga storia, ma soprattutto valorizzare il grande patrimonio di cui questo territorio è attento custode".

Andrea Settefonti