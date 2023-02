Anche Bagno a Ripoli celebra l’amore: premio alle coppie più longeve

La Festa di San Valentino in biblioteca a Bagno a Ripoli per le coppie "d'oro"

Bagno a Ripoli (Firenze), 14 febbraio 2023 - Armido e Sara Spagnoli si amano come quando 71 anni si sono detti sì per sempre e trovano la forza l’uno nell’altra, anche se per mantenere l’equilibrio ormai c’è bisogno di un bastone. Luigi e Liana Ferrali si sono sposati solo l’anno successivo, raggiungendo in questo 2023 quota 70 anni di matrimonio: si stringono forte la mano quando vengono applauditi per il loro amore duraturo, esempio per tanti. Gino e Fioretta Mazzini si tengono a braccetto, come hanno fatto ogni giorno di questi 67 anni di vita coniugale.



Sono loro le coppie più longeve che ieri hanno partecipato alla festa di San Valentino organizzata dal Comune di Bagno a Ripoli nella sala lettura della biblioteca comunale. La grande stanza era gremita di persone, coppie che hanno superato la soglia delle nozze d’oro e che, in una società sempre più divisa, sono testimonianza di amore (e pazienza) e hanno da raccontare storie di vita che superano anche le difficoltà più grandi.



Il sindaco Francesco Casini e l’assessore al sociale Eleonora Francois, anche loro emozionati, hanno consegnato a ogni coppia presente una pergamena con un disegno realizzato appositamente alcuni anni fa dal Maestro Silvano Nano Campeggi e destinato proprio a chi è esempio di vita e di amore.



All’appello mancavano i coniugi sposati da più tempo in assoluto tra i residenti di Bagno a Ripoli, Gianfranco e Franca, uniti in matrimonio dal lontano 1949: qualche acciacco legato all’età ha impedito loro di presenziare alla bella tradizione del San Valentino in Comune, tornata in presenza dopo due anni di forzato e comprensibile stop. Ma riceveranno lo stesso la pergamena: sarà recapitata nella loro casa coniugale.



“Una tradizione che riprendiamo con piacere – ha spiegato il sindaco Francesco Casini -, perché se è vero che ogni coppia ha un cammino diverso, cinquant’anni e più di vita insieme sono possibili solo grazie a un sentimento che nel tempo ha saputo mantenersi vivo e rinnovarsi. Ad una capacità di rimanere uniti anche nei momenti difficili, che è un patrimonio privato e collettivo, di ogni singola famiglia e dell’intera comunità in cui questa è cresciuta ed è stata coltivata”.

Manuela Plastina