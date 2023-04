Anarchia rifiuti Sacchetti in strada "Regole zero, abbandonano tutto"

di Emanuele Baldi

Sul cartone unto di pomodoro troneggia un pezzo di fungo dalla colorazione incerta. Il tutto fa capolino da una busta blu satolla d’ogni cosa sbatacchiata sul marciapiede di via de’Benci che, giusto per un pugno di metri, sfugge allo sguardo severissimo di Dante in Santa Croce.

Un’istantanea come se ne potrebbero scattare a bizzeffe in ogni angolo del centro storico. Immondizia appoggiata un po’ dove capita, vortici di sporco innescati dal primo maleducato che lascia i suoi scarti un po’ dove capita e viene poi prontamente imitato da altri suoi simili poco dopo. Un po’ la logica della sosta selvaggia: arriva uno che parcheggia sul marciapiede e dopo mezz’ora le macchine in divieto sono già una decina.

Bottiglie di vino rosso scolato alla goccia, scatole di biscotti, lattine, cartacce, magliette sporche, perfino assorbenti. La varietà della nettezza lasciata in strada è infinita e il centro storico, schiacciato dalla morsa dei turisti, sembra offrire il campionario più vasto.

Se infatti i quartieri residenziali hanno bene o male preso confidenza con i nuovi cassonetti digitali in alcune zone – Santa Croce e la stazione centrale (via Nazionale!) in primis ma anche San Frediano, Sant’Ambrogio e San Lorenzo (vanno meglio le cose nell’area monumentale) – sembra regnare l’anarchia più totale.

Nei giorni scorsi con un video postato sulla sua pagina Facebook ha sollevato il problema il consigliere comunale dem Stefano Di Puccio che, armato di guanti, si mostra intento a riempire enormi sacchi neri con rifiuti scaricati nel cuore di piazza della Passera.

"Lungi da me fare polemica con Alia che anzi per dire passa qui ben due volte al giorno e fa un ottimo lavoro, – premette Di Puccio – il problema forse è che molta di questa immondizia è qui perché tanti gestori di b&b, di cui il centro e questa zona in particolare è piena, non danno sufficienti istruzioni sullo smaltimento rifiuti ai loro ospiti. Basterebbe poco per garantire il decoro, se c’è sporco in certe strade non è certo colpa dell’amministrazione ma della maleducazione di tanta gente".

In alcune aree del centro c’è poi la raccolta carta in determinati giorni.

Una pratica che paradossalemente funge da ’attrazione’ per i maleducati di turno. Chi vede rifiuti – sebbene in procinto di essere raccolti – non si perita a lasciare anche i suoi, e poco importa se non si tratta di carta.

Sarebbe ingeneroso dar la colpa del disastro di alcune strade solo ed esclusivamente ai turisti o agli studenti stranieri ma molta dell’immondizia lasciata in strada offre più di un indizio sulla mano che può averla lasciata. Bottiglie di vodka, cartoni di pizza, lattine di birra: non esattamente i resti delle consumazioni di una normale famiglia di residenti.

"Comunque gli sporcaccioni sono dovunque – raccontano in Santa Croce – è vero che tantissime volte noi negozianti che praticamente viviamo la strada h24 abbiamo fermato dei ragazzi che stavano lasciando i rifiuti sui marciapiedi indirizzandoli verso i cassonetti ma qualche volta abbiamo notato anche fiorentini cercare di non perder tempo a smaltire correttamente i loro sacchetti e buttarli con noncuranza magari accanto ai vecchi cestini poco capienti e spesso stracolmi.