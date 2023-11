Analisti del rischio a Italferr. Oppure operatori ferroviari

Opportunità di lavoro e di carriera arrivano da Ferrovie dello Stato. Per la società di ingegneria Italferr, il gruppo ricerca in tutta Italia specialisti nel reclutamento e nella selezione del personale da assumere a tempo indeterminato. Tra i requisiti: laurea magistrale in area umanistica o scientifico-tecnologica, esperienza nel ruolo di almeno tre anni, conoscenza della lingua inglese almeno a livello B2. Sempre per Italferr si ricercano analisti del rischio con laurea magistrale in una delle discipline Stem ed esperienza di almeno due anni in attività di controllo o di risk management. A La Spezia, inoltre, Fs seleziona operatori polivalenti di condotta e manovra ferroviaria, con diploma di maturità quinquennale, disponibili a lavorare su turni di ventiquattro ore e alla mobilità territoriale. Per consultare tutte le posizioni aperte è possibile collegarsi al sito internet www.fsitaliane.it, sezione ‘Carriere’.