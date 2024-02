Amministrazione online. Il supporto ai cittadini per sbrigare le pratiche

Un supporto per i cittadini non ‘nativi digitali’ nelle pratiche on line verso la Pubblica amministrazione. Il servizio, in partenza questo mese, è organizzato dal Comune in collaborazione con il circolo Arci Le Croci e l’associazione Sale in Zucca.

Le postazioni attrezzate saranno attivate nella sede del circolo in piazza a Le Croci in quella di Sale in Zucca (via Sarti, 6) a Settimello e in via di Gricciano a Legri, presso la cooperativa di comunità Allegria. "Tanti procedimenti - spiegano l’assessore alle Politiche sociali Stefano Pelagatti e l’assessore all’Innovazione digitale Damiano Felli - si sono snelliti grazie alla digitalizzazione ma allo stesso tempo è necessario garantire un supporto a chi, per vari motivi tra cui la mancanza di dispositivi, debba presentare un’istanza, un modulo per partecipare a un bando o chiedere un contributo. Ringraziamo le associazioni che ci accompagnano in questo servizio mettendo a disposizione i volontari e le sedi". Gli interessati a usufruire del servizio possono chiedere agli uffici comunali competenti per il procedimento per cui si devono presentate le pratiche: saranno messi in contatto con le associazioni per un appuntamento dedicato.