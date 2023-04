Amministratori Gli obblighi da ottemperare

Luca

Santarelli

Gentile Avvocato, scrivo anche nell’interesse di altri condomini perché ho recentemente scoperto che il nostro amministratore da 4 anni non segue i corsi annuali di aggiornamento. Non so se può avere un valore, ma non indica mai i suoi compensi, si limita ad inserirli nel bilancio. Ho indagato perché insospettita dalla sua irreperibilità ed un aumento delle micro spese. Grazie Gentile Lettrice, non vi è dubbio che quanto lei scrive costituisce una situazione particolarmente gravosa. Partiamo dal secondo aspetto. L’amministratore per legge, ogni volta che viene nominato in uno stabile, ma anche ogni anno quando intercorre il suo rinnovo tacito, deve in maniera obbligatoria indicare i suoi analitici compensi e ciò è cosa ben diversa che inserire i medesimi nel bilancio, atteso che questa è una mera osservanza di tipo contabile. I compensi pertanto possono essere indicati nel verbale di nomina e ad ogni verbale ordinario annuale oppure costituire un preventivo che viene allegato a detti verbali. L’articolo 1129 comma 14 del codice civile indica quanto le ho detto. La mancata osservanza di questo precetto normativo comporta la nullità della nomina e del rinnovo dell’amministratore che può essere contestata da chiunque e in qualunque tempo. Il primo aspetto attiene invece la formazione continua che gli amministratori devono osservare ogni anno, disposta e resa obbligatoria dal decreto ministeriale 140 del 2014 con il superamento dell’esame finale. Ciò è necessario affinché il professionista sia abilitato a svolgere per l’anno successivo la professione di amministratore. L’omissione di questa formazione, priva l’esercizio della professione. Ciò detto se le situazioni che scrive, se vere tutte o anche solo in parte, basta per valutarle come delicate e patologiche, tali da ritenerle meritevoli di un attenzione urgente.Per inviare i quesiti: [email protected]