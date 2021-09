Firenze, 9 settembre 2021 - Domenica 3 e lunedì 4 ottobre anche in Toscana si vota per l'elezione diretta del sindaco e dei consigli comunali.

In Toscana i Comuni interessati sono 31.

Ecco il dettaglio.

Provincia di Arezzo - 4 Comuni: Anghiari, Civitella in Val di Chiana, Montevarchi, Sansepolcro

Provincia di Firenze - 2 Comuni: Reggello, Sesto Fiorentino

Provincia di Grosseto - 6 Comuni: Capalbio, Castiglione della Pescaia, Grosseto, Orbetello, Roccalbegna, Scansano

Provincia di Livorno - 1 Comune: San Vincenzo

Provincia di Lucca - 5 Comuni: Altopascio, Massarosa, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, Seravezza

Provincia di Massa Carrara - 3 Comuni: Bagnone, Montignoso, Pontremoli

Provincia di Pisa - 4 Comuni: Buti, Castellina Marittima, Santa Luce,Vecchiano

Provincia di Prato - 1 Comune: Carmignano

Provincia di Pistoia - 2 Comuni: Abetone Cutigliano, Larciano

Provincia di Siena - 3 Comuni: Chiusi, Monticiano, Trequanda.

Le consultazioni domenica 3 ottobre si terranno dalle 7 alle 23; lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15. L'eventuale turno di ballottaggio avrà luogo nei giorni di domenica 17 e lunedì 18 ottobre.

Tra i 31 Comuni toscani al voto, sono 7 quelli con popolazione superiore a 15.000 per cui è previsto l'eventuale ballottaggio: Grosseto (82.353 abitanti), Sesto Fiorentino (49.331), Montevarchi (24.490), Massarosa (22.322), Reggello (16.563), Sansepolcro (15.801), Altopascio (15.532).

Sono interessati alle votazioni sia i Comuni in scadenza di mandato, sia quelli i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si siano verificate entro il 27 luglio 2021. In Toscana, i Comuni che vanno al voto per scadenza di mandato sono 23, i restanti 8 sono interessati alla tornata elettorale per i seguenti motivi:

Commissariamento: San Vincenzo, Massarosa, Castellina Marittima; Decesso dei sindaci in carica: Capalbio, Monticiano, Bagnone; Dimissione del sindaco per altra carica: Reggello. Abetone Cutigliano.

Per quanto riguarda l'orientamento politico, ad oggi dei 31 Comuni sono di Centro destra 9 amministrazioni (pari al 29%); di Centro sinistra 19 (61%); Civica 2 (6%) e Sinistra 1 (3%). Sono 17 i Comuni in cui il sindaco uscente risulta aver confermato la propria candidatura per un ulteriore mandato: Anghiari, Polcri Alessandro; Montevarchi, Chiassai Silvia; Sesto Fiorentino, Falchi Lorenzo; Grosseto, Vivarelli Colonna Antonfrancesco; Orbetello, Casamenti Andrea; Roccalbegna, Galli Massimo; Scansano, Marchi Francesco; Altopascio, D'ambrosio Sara; Massarosa, Coluccini Alberto; Piazza al Serchio, Carrari Andrea; Pieve Fosciana, Angelini Francesco; Montignoso, Lorenzetti Gianni; Castellina Marittima, Petrunelli Alessandra; Santa Luce, Carli Giamila; Vecchiano, Angori Massimiliano; Carmignano, Prestanti Edoardo; Larciano, Amidei Lisa. Sul totale dei 31 Comuni al voto, i sindaci uscenti ricandidati rappresenterebbero il 55% (nei 17 enti sopraelencati), mentre in 10 amministrazioni il sindaco non è più candidabile per ragioni oggettive (limite di mandato, decesso o dimissioni per altra carica).