Amministrative 2024 La scossa di Fittante "Nessuno ha progetti E io creo dei laboratori"

di Emanuele Baldi

Un anno neanche al voto amministrativo – che darà un volto all’inquilino di Palazzo Vecchio fino al 2029 – e Giovanni Fittante, imprenditore con trascorsi ed esperienze politiche istituzionali, non scorge in giro "uno straccio di visione di città" né tantomeno di "progetti di ampio respiro" ma solo un gran rincorrersi di "nomi he riempiono caselle senza che nessuno ci spieghi, in caso dovesse diventare sindaco, cosa vorrebbe fare a Firenze".

Così Fittante, spinto dal vento di più sospiri della società civile e del mondo imprenditoriale, ha deciso di intraprendere un percorso costruttivo – ’Anima Firenze 2030’ il nome scelto – per creare letteramente "un contenitore di idee, progetti e proposte per migliorare il presente e il futuro della città". "Non lo faccio - si affretta a premettere Fittante – per mettermi in mostra ma solo ed esclusivamente per portare il mio contributo a Firenze".

Primo atto giovedì prossimo, 13 luglio, in viale Strozzi a Villa Vittoria – di cui è ideatore e patron – dove Fittante dialogherà con Ugo De Vita sulla Firenze di domani. "Questa non è una critica a chi sta governando oggi la città – premette ancora – In questi ultimi mesi molti amici, conoscenti e colleghi imprenditori mi hanno chiesto, a più riprese, il mio punto di vista. Tuttavia, in molti casi, ho notato disorientamento e sfiducia. In altre parole, le persone vorrebbero partecipare, ma non lo fanno per una certa disaffezione che si è venuta a creare tra partiti e persone, in parte a causa di uno scollamento fra esigenze concrete dei cittadini e politiche messe in atto".

Da qui l’idea: "Con alcuni amici rappresentativi, che hanno a cuore le sorti di Firenze, abbiamo ritenuto utile impegnarci per canalizzare le migliori energie con l’obiettivo di migliorare la nostra città". La politica in senso stretto per ora può attendere. "Non è niente di preconfezionato ed è invece trasversale alle diverse appartenenze politiche ideologiche. Non si pone in contrapposizione con le attuali forze politiche e di governo della città". "Anima Firenze 2030 ha un solo punto programmatico: restituire Firenze ai fiorentini, sia a coloro che ci sono nati, ma anche ai tanti che hanno scelto di viverci e che, per questo motivo, probabilmente la amano ancora più intensamente".

Fittante – che ha già avuto un’esperienza politica come consigliere comunale proprio a Palazzo Vecchio – ha avviato il progetto "coinvolgendo 100 personalità del mondo professionale, imprenditoriale, culturale e associativo, espressione di chi vive Firenze e la sua area metropolitana e che, per esperienza diretta, abbiano conoscenza dei problemi e delle criticità della città, nonché delle loro possibili soluzioni. I cento - ma tutti coloro che poi aderiranno - sono chiamati a dare il loro contributo".

Il 2030, che accompagna la città di Firenze nel simbolo "è un chiaro ed inequivocabile riferimento all’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, il programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’Onu".

Di questo "’Anima’ condivide i 17 obiettivi: città e comunità sostenibili, riduzione delle disuguaglianze, salute e benessere delle persone, parità di genere, lavoro dignitoso, innovazione e infrastrutture". A settembre verrà tracciata una linea e presentato un progetto. E quando, elaboratoto un disegno di città futura, sarà giunto il momento di scegliere un nome per scendere in campo e presentarsi ai fiorentini, che farà Fittante? "Non è questa la priorità adesso... Prima le idee e le proposte, poi i candidati. Certo, se ce ne fosse la necessità non mi tirerei indietro".