"Ammazzi le persone per soldi?" ’Brava hai indovinato. Andrò in galera’

"Ammazzi le persone per soldi". ’Brava hai indovinato. Prima o poi andrò in galera...’.

26 febbraio: non è passata una settimana dalla bestiale aggressione e Mingoia, catturato come 2 picchiatore (il secondo – e ’quarto uomo’ coinvolto – è da identificare) è in vacanza a Selva di Cadore. Chiama una donna, la polizia l’intercetta. Fa il misterioso. D (donna): secondo me vendi la bamba cioè capito senno icche fai. Se non fai ste cose vuol di che tipo vendi la roba contraffatta. K (Kevin): ...giù a Napoli. D: sennò ammazzi persone per soldi. K: Brava hai indovinato. D: dammi un accenno se no...non ti faccio più domande. K: dal vivo...dal vivo ti ho detto. D: none cosa cambia?. K: non te lo posso mica dire ma ti immagini? D: ma dimmelo in codice. K: che in codice ma che stai dicendo. D: dimmi una parola che c’entri in tutto questo una anche se non me lo farebbe capire. K: che non ti dico nulla. D: come sei misterioso. K: ma perché non sei tranquilla lasci perdere. D: voglio sapere se è pericoloso farmi sapere solo questo. K: si. D: perché lo fai perché ti rovini la vita in questo modo? K: tanto vo in prigione tra poco. D: chiedo ad Haitame’. Nome che rimanda alla rapina del 30 marzo in via Costetti a un giovane che aveva chiesto un incontro gay; dalle intercettazioni pare che il Mingoia abbia avuto un ruolo. g.sp.