’Amici di Lapo’. Defribillatori donati al paese

Il ricordo di Lapo Guadalti è vivo grazie a 4 dispositivi che possono salvare tante vite: 4 defibrillatori semiautomatici sono stati donati dall’associazione Amici di Lapo Aps.

E’ stata fondata da babbo Primo e mamma Gaia Montera dopo la perdita del loro piccolo, ucciso dalla sindrome di Kawasaki, un’infiammazione delle pareti dei vasi sanguigni che può causare aneurismi o stenosi, con esiti anche fatali.

Oltre a sostenere la ricerca su questa malattia, l’associazione è attiva a favore della comunità di Impruneta, dove Lapo è nato, cresciuto e ha fatto amicizia. I quattro dispositivi salvavita sono stati collocati in via Roma accanto all’ingresso della scuola dell’infanzia, in piazza Garibaldi davanti alla scuola Paolieri e ai giardini, in piazza Accursio da Bagnolo vicino al Caffè e in piazza Buondelmonti accanto alla biblioteca.

"Sono tutti luoghi frequentati dai bambini, scelti proprio per fornire supporto in età pediatrica - ha spiegato il presidente Paolo Bertocci che ha inaugurato i quattro defibrillatori insieme al sindaco di Impruneta Riccrdo Lazzerini e i rappresentanti di quattro rioni -. Questa è la nostra prima iniziativa, ma ne stiamo già pianificando altre col Comune e l’Ente Festa dell’Uva".