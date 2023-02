Amici della Musica Un doppio sestetto

Due eccellenti sestetti protagonisti agli Amici della Musica con due programmi particolarmente effervescenti e molto diversi tra loro per il fine settimana.

Alla Pergola oggi alle 16 c’è il sestetto guidato dal violinista Kolja Blacher (foto), domani alle 21 il sestetto capitanato dalla violinista Viviane Hagner e dai mimi Bodecker & Neander.

Ma, torniamo a Kolja Blacher, classe 1963, uno dei più importanti musicisti della scena musicale attuale, che solitamente suona solista con le maggiori orchestre al mondo, fra cui i Berliner Philharmoniker, Orchestra Nazionale di Santa Cecilia. Stavolta il violinista berlinese, che vanta un repertorio da Bach alla musica contemporanea, si propone a Firenze in sestetto, con Christoph Streuli e Cristoph Von Der Nahmer ai violini, Kyoungmin Park alla viola, Claudio Bohórquez al violoncello e Sunwook Kim al pianoforte. L’ensemble proporrà il Concerto in re maggiore op. 21 di Chausson e il Quintetto in fa minore con pianoforte op. 34 di Brahms.

G. Ball.