Amici della Musica, pioggia di note . Una ribalta per i giovani talenti

Prosegue alla grande la stagione degli Amici della Musica di Firenze, che questa settimana ha in programma ben tre concerti. Il primo, stasera alle 21 al Lyceum Club di Lungarno Guicciardini, dà il via alla rassegna In Concerto con il Maestro e vede il pianista Pietro De Maria suonare in trio con due giovani vincitori del bando promosso dagli Amici della Musica, che permette a giovani talenti under 35 di partecipare a masterclass con maestri di chiara fama e poi esibirsi in concerto assieme a loro. I due talentuosi musicisti sono Sofia Manvati al violino e Stefano Bruno al violoncello, entrambi saranno al fianco di De Maria per eseguire un programma musiche di Malipiero, Brahms e Campogrande.

Domani alle 16, al Teatro della Pergola, debutta in stagione la pianista venticinquenne Marie-Ange Nguci, che eseguirà il Rondò in mi bemolle maggiore, op. 16 di Chopin, la Kreisleriana, op. 16 di Schumann, Gaspard de la nuit di Ravel e le Variazioni su un tema di Chopin, op. 22 di Rachmaninov. La pianista francese con origini albanesi, che nei prossimi mesi debutterà negli Stati Uniti con le orchestre sinfoniche dello Utah e di St. Louis, si è imposta all’attenzione del pubblico con "En Miroir".

Domenica alle 21 alla Sala del Buonumore del Conservatorio Cherubini per il ciclo Ritratti, ideato dal direttore artistico Andrea Lucchesini, quattro concerti cameristici che vedranno protagonisti altrettanti compositori in attività che faranno dialogare le loro creazioni con opere del passato. Nel concerto di domenica la compositrice Francesca Verunelli eseguirà con il Mdi Ensemble due suoi brani, Ultimi fiori e Unfolding, abbinati alla Sonata n. 10 in sol maggiore op. 96 di Beethoven e Hommage à Robert Schumann op 15d di Kurtág.

Giovanni Ballerini