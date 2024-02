Amici della musica. Belcea Quartet alla Pergola con Beethoven e Bartók

Torna ad esibirsi nella stagione degli Amici della Musica di Firenze "The Belcea String Quartet". La formidabile formazione d’archi inglese, che si è costituita nel 1994 al Royal College of Music di Londra, sarà protagonista oggi alle 16 al Teatro della Pergola. Sul palco la violinista romena Corina Belcea (nella foto), il secondo violino Suyeon Kang, di origine coreano-australiana, il violista polacco Krzysztof Chorzelski e il violoncellista francese Antoine Lederlin, che insieme formano uno degli ensemble più richiesti nelle sale concertistiche di tutto il mondo. Pochi gruppi hanno nel dna l’innata capacità di azzerare le convenzioni, come i Belcea, che vantano l’eleganza dei quartetti classici, ma anche l’intensità e la brillantezza tecnica del quartetto moderno.

A Firenze, questi interpreti, fulgido esempio di quattro diverse provenienze artistiche, uniscono i loro talenti per esaltare con straordinarie doti tecniche ed interpretative, un programma in cui il Quartetto in do minore n. 4, op. 18 e il Quartetto in mi bemolle maggiore n. 12, op. 127 di Beethoven saranno inframmezzati dal Quartetto n.1, SZ 40 di Bartók. Domani alle 21 si esibiscono invece in concerto al Teatro Niccolini Julia Hagen al violoncello e Lukas Sternath al pianoforte, al debutto per gli Amici della Musica di Firenze. Questo duo di artisti giovani e talentuosi, che sta già riscuotendo consensi unanimi nelle maggiori stagioni a livello internazionale, eseguirà a Firenze la Sonata n.1 in re minore di Debussy, la Sonata in sol minore op.65 di Chopin e la Sonata in la maggiore di Franck. Julia Hagen è figlia d’arte (il padre è il violoncellista del celebre Quartetto Hagen), è nata a Salisburgo e a 14 anni ha debuttato come solista con la Wiener Jeunesse Orchestra nella Brucknerhaus di Linz.

Da allora si è esibita in tutta Europa e in Giappone, in sale da concerto prestigiose, come la Konzerthaus di Vienna, Musikverein di Vienna, Tonhalle di Zurigo, Barbican e Wigmore Hall di Londra e Suntory Hall di Tokyo. Poco più che ventenne, Lukas Sternath ha fatto scalpore al settantunesimo Concorso Internazionale ARD di Monaco nel 2022: oltre al Primo Premio, gli sono stati assegnati sette premi speciali, tra cui il Premio del Pubblico e il Premio per la Migliore Interpretazione della Composizione Commissionata.