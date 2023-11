’Amici del Cabiria’. Ecco le proiezioni

Al via da lunedì "La febbre del lunedì sera", rassegna organizzata dall’associazione Amici del Cabiria, con il patrocinio del Comune di Scandicci e in collaborazione con La Biblioteca cittadina. Le proiezioni si terranno il lunedì al cinema Cabiria in piazza Piave a Scandicci, mentre alcuni eventi speciali il venerdì’ sera al Castello dell’Acciaiolo; inizio alle 21,15; per info www.amicidelcabiria.it. La prima è "Per niente al mondo" di Ciro D’Emilio, ospite lo sceneggiatore Cosimo Calamini. Gli Amici del Cabiria sono uno dei punti di riferimento culturali di Scandicci. Organizzano anche proiezioni per le scuole, e altri appuntamenti per promuovere la cinefilia in città.