Gli studenti americani ripuliscono Santo Spirito: "Il nostro modo di dire grazie"

Ragini Gupta con Caterina Paolucci e Olivia Turchi

Firenze, 14 marzo 2023 - Centinaia di studenti di quattro università americane, insieme ai volontari dell’associazione via Maggio, presieduta da Olivia Turchi, e ai residenti si sono dati appuntamento lunedì pomeriggio in piazza Santo Spirito e con secchio e paletta hanno riportato a nuova luce le zone più battute dalla movida per dimostrare quanto siano legati alla città che li ospita.

I ragazzi, suddivisi in gruppetti, insieme ai volontari e agli immancabili residenti e commercianti, si sono ritrovati ognuno nella propria zona di competenza per una vera e propria azione di pulizia diffusa sulla scia del plogging, l’attività sportiva nata in Svezia che consiste appunto nel raccogliere rifiuti e mozziconi di sigarette mentre si corre, affiancando esercizio fisico a tutela dell’ambiente. Al Big Event Firenze ha partecipato anche la console generale degli Stati Uniti d’America a Firenze, Ragini Gupta: “La Toscana, con la sua ospitalità, la sua ricca storia, la sua influenza culturale e le sue altre eccellenze, ospita oltre 70 programmi di studio americani, un numero che la pone tra le prime destinazioni al mondo per i nostri studenti. Gli studenti americani giocano un ruolo fondamentale nel rafforzare i legami tra Italia e Stati Uniti, sia durante il loro periodo di studio, che nel corso della loro futura carriera. La nostra relazione bilaterale si fonda sull’amicizia, i valori e una storia condivisa. Gli scambi universitari contribuiscono a creare e approfondire questi stessi legami. Sono così orgogliosa di vedere rinascere questa iniziativa, “Il Big Event di Firenze: Pulire il mondo insieme, per un futuro migliore” e molto felice di vedere i nostri studenti mostrare il loro amore verso la città di Firenze, una città che ci dà così tanto”.

Per Caterina Paolucci, direttrice della James Madison University a Firenze, “la partecipazione da parte dei programmi americani alle attività di volontariato locali è diventata una tradizione. Molti nostri studenti ad esempio partecipano a Corri La Vita che è entrata di fatto a far parte stabilmente delle nostre attività extracurricolari. Sono i nostri studenti stessi, che tanto desiderano inserirsi nella vita vera della città, che ci vengono a chiedere di poter fare attività di volontariato durante il loro soggiorno di studio a Firenze. È il loro modo per dire grazie”.

Frank Nero, rettore della Florida State University a Firenze, conclude: "Una delle missioni del Florida State University Florence Program fin dalla sua fondazione nel 1966 è quella di restituire alla comunità fiorentina il più possibile, per ringraziare la città che ha plasmato e formato la vita di migliaia di giovani della Florida. Studiare a Firenze è per loro un privilegio e dovrebbero essere profondamente consapevoli che siamo una comunità globale. Firenze e la Florida condividono la stessa radice, Flor, che significa fiorire. Firenze è un luogo dove i giovani della Florida possono fiorire sia culturalmente che intellettualmente, al fine di portare una migliore comprensione dell'Italia e del mondo al ritorno nelle loro case in America".