"Ambulatori a Palazzo Ferroni" Ospedale di comunità nel 2025

Palazzo Ferroni diventerà un ospedale di comunità. Il progetto definitivo per la trasformazione dell’antico edificio di Signa, al momento inutilizzato e degradato, è stato infatti approvato dalla Ausl. "Al momento siamo nella fase di chiusura della conferenza dei servizi – spiega l’assessore Andrea Di Natale – che sarà seguita dall’avvio dei lavori in autunno e della successiva conclusione a fine 2025. I costi, per un totale di 3 milioni di euro, saranno coperti dalla Regione e dalla Ausl, utilizzando fondi del Pnrr. Il Comune, da parte sua, ha concesso gratuitamente l’immobile, vincolando a questo uso". Il programma prevede il totale restauro dell’edificio, la collocazione delle attrezzature necessarie per 10 posti letto, la nascita di sale per riabilitazione e le visite. Infine, la modifica dell’accesso da via Roma, dal quale entreranno anche le ambulanze, che potranno poi sostare nel cortile interno. L’ospedale di Palazzo Ferroni servirà per le cure intermedie, per accogliere chi è stato dimesso da un altro ospedale ma non può ancora tornare a casa e per i malati cronici. L’edificio, costruito intorno al 1800, si articola su tre piani, per circa 900 metri quadrati di superficie. Antica sede del Comune, ha ospitato nel tempo varie associazioni, prima di essere abbandonato e interessato da varie ipotesi di recupero che, fino a oggi, non si sono mai concretizzate.

Lisa Ciardi