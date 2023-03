Ambulanze, quindici nuovi autisti

Si è concluso nei giorni scorso il corso per l’abilitazione alla guida dei mezzi dotati di sollevatore per i servizi sociali della Misericordia di Campi. Le lezioni teoriche si sono tenute alla sede di via Saffi. Tre i formatori, quindici i partecipanti, tutti volontari attivi dell’associazione, che in questo modo hanno conseguito l’abilitazione alla guida in sicurezza dei mezzi. "Un altro importante traguardo per la nostra Misericordia che fa della formazione uno dei propri capisaldi" fa sapere il provveditore Cristiano Biancalani ricordando che il Gruppo Formazione della Misericordia di Campi "è nato proprio con l’obiettivo di preparare i confratelli e le consorelle a svolgere serenamente e con competenza i vari servizi che la Confraternita da secoli offre a beneficio della comunità e quindi è fondamentale "la formazione tecnica, soprattutto per il soccorso in emergenze".