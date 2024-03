Ambulanza si schianta contro un muro

Momenti di apprensione nella frazione di Spedaletto dopo che un’ambulanza che stava rientrando in sede mentre percorreva via Scopeti ha invaso l’altra corsia andando a sbattere violentemente contro un cancello. "Ho sentito un gran botto. Mi sono girato e ho visto il mezzo incidentato. Ho fatto una corsa per liberare l’autista, ma lo sportello non siapriva" spiega un residente. In poco tempo sono arrivati i soccorsi. L’uomo era cosciente ma era impossibile poterlo estrarre fuori dall’abitacolo. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che non senza difficoltà dopo avere divelto lo sportello con cesoie e divaricatore, hanno liberato il ferito consegnandolo ai sanitari. Nel frattempo è stato fatto alzare in volo anche l’elisoccorso Pegaso atterrato in un parcheggio poco distante dal sinistro. Sul posto anche gli agenti della polizia locale di San Casciano e i colleghi in servizio al prontosoccorso. Da Mercatale è arrivato anche il Governatore della Misericordia che conaltri Fratelli è rimasto sul posto fino a quando l’uomo è stato portato in barella all’elisoccorso per poi portarlo in ospedale. Il traffico è stato interrotto in entrambi isensi di marcia per consentire i soccorsi e rimuovere l’ambulanza. Sarà la polizialocale a stabilire la dinamica del sinistro.