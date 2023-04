Ambra Angiolini chiude la stagione del "Garibaldi"

Ambra Angiolini e Arianna Scommegna salgono sul palco del teatro Garibaldi di Figline Valdarno con "Il Nodo", testo di Johnna Adams. Con la regia di Serena Sinigaglia, oggi alle 16,30 le due attrici sono un’insegnante elementare e la madre di un allievo. Si trovano a casa della docente. Il ragazzo è stato sospeso ed è tornato a casa pieno di lividi: la mamma vuole a tutti i costi capire il perché. Non sarà un dialogo facile: dal durissimo confronto tra le due donne potrà emergere una risposta al dolore che attanaglia entrambi i personaggi. Per Ambra Angiolini è la terza volta sul palco di Figline, che aveva già calcato nella stagione 2010 con "I pugni in tasca" e nel 2018 con "La guerra dei Roses". Per la Scommegna invece è un debutto. "Il nodo" conclude la stagione teatrale del Garibaldi

Manuela Plastina