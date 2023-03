Amaro Freitas La nuova icona del jazz carioca

Dai bassifondi della città costiera Recife, nello stato del Pernambuco nel nord-est del Brasile, è nata una nuova icona del jazz internazionale. Si chiama Amaro Freitas, è un nascente punto di riferimento del jazz carioca e ha lavorato instancabilmente per diventare l’artista che è oggi. Lo dimostrerà ancora una volta nel concerto per piano solo che vedrà l’artista protagonista stasera alle 19 al Parc (piazzale delle Cascine). L’evento punta i fari sulla ricerca che Amaro Freitas attua attraverso lo stravolgimento dell’esplorazione della tradizione ritmica e musicale del Brasile, proiettandola verso altre sperimentazioni e innestando un approccio percussivo al suo strumento che fa riferimento al suono dei suoi idoli giovanili, da Chick Corea a Thelonius Monk, a Gonzalo Rubalcaba e strizza l’occhio ai ritmi tradizionali brasiliani del non est.

