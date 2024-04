“Calunniò Lumumba, condannate di nuovo Amanda”

Firenze, 10 aprile 2024 – Amanda Knox di nuovo alla sbarra. Ma né l'americana, né Patrick Lumumba, da lei accusato di aver ucciso Meredith Kercher nella notte del 1 novembre del 2007 a Perugia, sono in aula stamani a Firenze, per il processo d'appello bis in cui la Knox è accusata di calunnia. Processo che si ravviva dopo che la Cassazione ha infatti accolto l'istanza dei difensori di Amanda, gli avvocati Luca Luparia Donati e Carlo Dalla Vedova, dopo che la Cedu avrebbe ravvisato violazioni del diritto di difesa quando la donna, nella notte del 7 novembre, fece le dichiarazioni che accusava Lumumba, suo datore di lavoro. In aula, stamani, c'è il procuratore generale Ettore Squillace Greco, che ha iniziato la relazione dinanzi ai giudici della corte d'assise d'appello. "Patrick Lumumba – ha detto Squillace Greco – è stato in carcere da innocente, il delitto di calunnia deve essere ritenuto sussistente, Amanda Knox sapeva che Patrick non era stato in quella casa". Il procuratore generale ha chiesto la conferma della condanna a tre anni di Amanda Knox per il reato di calunnia nei confronti del titolare del pub Le Chic di Perugia.

L'udienza è a porte aperte, ma la presidente Anna Sacco ha vietato riprese video e audio.