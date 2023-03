Altro crollo a Peretola, ferito un sessantenne che passava in auto

Paura a Peretola. Proprio nel giorno della protesta organizzata dai genitori dei ragazzini della Vittorio Veneto per il crollo di una pianta avvenuto nei giorni scorsi proprio nel giardino della scuola, ieri un albero ad alto fusto è crollato in via de’ Vespucci, alla periferia colpendo un’auto in transito e causando il ferimento di un 61enne, portato in codice giallo per trauma cranico all’ospedale di Careggi.

Secondo quanto appreso l’albero, che sorgeva in un giardino privato, avrebbe spaccato il parabrezza dell’auto, rompendo il vetro e ’infilandosi’ in auto. Quando è stato soccorso l’uomo era comunque cosciente. Sul posto è intervenuto il 118 e i vigili del fuoco che hanno provveduto a rimuovere la pianta. Tra le prime ipotesi il cedimento della pianta potrebbe essere dovuto al forte vento che ieri ha investito la città e in particolare la Piana.