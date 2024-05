Altri necrologi contro il sindaco. Partono le indagini e le denunce

Resta acceso il dibattito, a Signa, dopo i nuovi falsi necrologi con nome e volto del sindaco, Giampiero Fossi (Pd), candidato per il secondo mandato. Dopo quelli del 25 aprile, altri manifesti sono stati trovati il 1° maggio, davanti alla sede del Pd, al circolo Donizetti di via di Porto, ma anche al cancello di Villa Alberti. Contemporaneamente, l’anonimo autore ha affisso un volantino con la sigla Cppssp e la dicitura "ref. Elia Isco", precisando il senso dei suoi gesti, che restano comunque inquietanti. "La lapide recapitata in febbraio e il necrologio non vogliono essere minacce personali ma un richiamo forte all’assunzione di responsabilità – ha scritto -. Questi due atti riguardano solo ed esclusivamente la gravosa irrisolta situazione dei cimiteri".

Il documento cita poi, nuovamente, la stampa, con giudizi e commenti sul lavoro dei giornalisti che seguono la zona. A seguito dell’episodio sono state presentate varie denunce e sul caso indagano i carabinieri. "Massima fiducia nelle forze dell’ordine – ha commentato Fossi – da parte mia continuo a lavorare come sempre sui vari temi, incluso quello, complesso, dei cimiteri, sul quale sono stati fatti importanti passi avanti". "L’ironia è lecita, il cattivo gusto no – ha detto il candidato sindaco del Prc, Francesco Draghi -. Questi atti sono da condannare e occorre riportare il dibattito, in modo serio, su problemi e soluzioni". A commentare l’accaduto anche Monia Catalano, candidata civica sostenuta da varie liste legate a movimenti e partiti politici: "Fratelli di Signa" (Fdi), "Prima Signa" (Lega), "Signa al Centro" (Iv), "Uniti per Signa" (civica sostenuta anche da Forza Italia) e "A Sinistra per Signa".

"Nel rimarcare la mia completa distanza dagli attacchi – ha dichiarato - ribadisco che vorrei una Signa rispettosa anche di coloro che non ci sono più. È evidente che la gestione dei cimiteri non ha funzionato e noi lavoriamo per fare meglio". L’episodio è l’ultimo di una serie. Il primo avvenne nell’aprile 2023, con il ritrovamento di alcune ciocche di capelli al cimitero di San Mauro. Poi sono seguite le "false chiusure" dei campisanti, con lucchetti ai cancelli e volantini; le croci e poi una porzione di lapide lasciate accanto al Comune; un pacco indirizzato al sindaco con un altro pezzo di lapide. Infine, il 25 aprile, i primi necrologi con nome e foto di Fossi.