Altri giardini e aiuole: 3.000 piante Anche gli steward contro i bivacchi

Anche gli steward della movida si occuperanno di di controllare che non ci siano bivacchi e distruzione nei giardini della stazione che sono stati completamente rifatti. Il nuovo volto dei giardini della stazione di Santa Maria Novella prevede 17 aiuole di varia grandezza, tremila piante messe a dimora, tremila metri quadrati in tutto di superficie riqualificata. I lavori sono costati quasi 40mila euro e sono stati sponsorizzati da Avr, la società che ha già la cura della manutenzione stradale: Avr si occuperà anche dell’irrigazione e della manutenzione delle aiuole, con taglio erba, sistemazione degli arbusti e delle erbacce. "Avr si impegnerà con una manutenzione costante del verde e noi ci occuperemo del controllo dell’area con videosorveglianza e il supporto della polizia municipale che, in questi giorni, avrà una pattuglia fissa tra piazza Stazione e Santa Maria Novella. Poi ci sarà un’integrazione del controllo con gli steward che abbiamo per la movida", ha detto il sindaco Dario Nardella che, insieme all’assessore all’ambiente Andrea Giorgio, ha inaugurato i giardini ("Queste aiuole, grazie alle tante specie diverse, saranno anche una piccola isola di biodiversità"). "La collaborazione tra pubblico e privato è importante per contribuire al decoro e alla bellezza della città", ha detto la vicesindaca Alessia Bettini che ha seguito il progetto.