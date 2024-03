"Altri due impianti entro il 2026"

Ma quali saranno i tempi per arrivare pronti all’appuntamento con Euro ’32? Stretti, al di là della proroga al fine lavori fissata dal governo al 2028. La decisione arriverà nel 2026, una dead line entro la quale Firenze dovrà farsi trovare pronta. A dettare i tempi è stato ieri da Napoli, il ministro dello Sport, Andrea Abodi. "Nel 2026 si decideranno gli altri stadi che ospiteranno gli Europei, fermo restando, mi sembra di capire, che Roma, Milano e Tornino siano un punto fermo, ne mancano due". Fra questi la speranza è che venga scelto il Franchi. "È una competizione nella competizione - ha aggiunto - e non si gioca solo per vincere il campionato, ma si deve operare tutti insieme nel rispetto dei ruoli perché si possa arrivare all’indicazione di questi altri due stadi". Non si arresta intanto il botta e risposta sulla notizia dei fondi europei destinati alla Metrocittà. Ieri il governatore Eugenio Giani ha sottolineato come l’arrivo dei 55 milioni sia una vera svolta. Parole che non sono piaciute al coordinatore regionale di FdI, Fabrizio Rossi: "Quei 55 milioni, proprio perché finanziati all’interno dei Piani Urbani Integrati, potranno essere destinati ad opere e ad interventi coerenti con le finalità dei Piani stessi, quindi per la rigenerazione urbana delle aree periferiche, come ben ribadito nelle scorse ore dal ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto".