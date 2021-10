Firenze, 22 ottobre 2021 – Sono stati sospesi altri sei operatori sanitari che non si sono vaccinati. Gli atti di accertamento per inadempimento vaccinale sono stati formalizzati dal Dipartimento di prevenzione all'Asl Toscana Centro. I provvedimenti riguardano due fisioterapisti, un educatore professionale, due tecnici della prevenzione, un medico di continuità assistenziale.

Per i sei professionisti la sospensione partirà già da domani, sabato 23 ottobre. Per il medico, non trattandosi di dipendente, ma di libero professionista con cui la Asl intrattiene un rapporto convenzionale, l'azienda dovrà sospendere la convenzione fino a fine anno o fino a quando il medico non si sarà vaccinato. Per i pazienti del medico, l'Asl ha già attivato le procedure per la sostituzione.

Salgono così a 140 gli operatori sanitari sospesi in Toscana: sono infatti 186 gli atti di sospensione adottati, di cui 46 sono stati revocati in quanto i professionisti si sono vaccinati o hanno comunque chiarito la loro posizione.