Altri 30mila euro per il rifacimento dei marciapiedi

Altri 30mila euro sono stati assegnati dalla giunta per il rifacimento dei marciapiedi. Nella lista entrano così anche via Togliatti, via Don Minzoni e via Monsignor Vigiani. L’intervento riguarderà il rifacimento di tratti di cordonato, la sostituzione dei chiusini e della pavimentazione con un nuovo manto in asfalto. "I 30mila euro di interventi si aggiungono ai 60mila realizzati nel 2022 – afferma l’assessore Patrizio Baggiani –, quando siamo intervenuti su via Massarenti, via Curiel e via Fratelli Cervi, via Beato Angelico e sul passaggio pedonale di viale Giovanni XXIII". Baggiani aggiunge: "Siamo consapevoli che molti marciapiedi risalgono agli anni ’70 e che da decenni non sono stati rifatti. Abbiamo iniziato un percorso di risanamento con fondi dedicati e anche l’impegno del nostro cantiere. Questa tranche darà risposte per aree importanti come quella della scuola media, senza contare che è già in programma, e si stanno concludendo le procedure di gara per l’assegnazione dei lavori, il ben più corposo intervento deliberato a dicembre per un progetto di rifacimento di marciapiedi da 600mila euro".

P.G.