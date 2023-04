Altre 5 coloniche da acquistare

Lowenstein ha già acquisito nella stessa zona del golf a San Gavino, un’area fabbricabile, in passato proprietà della "Scarperia Golf Asset Management srl", legata a un fondo d’investimento riconducibile al gruppo Etruria e a Baldassini e Tognozzi, che fecero l’investimento iniziale del golf a Scarperia, ed entrambi coinvolti, da anni, in una procedura fallimentare. Qui saranno realizzate altre 70 camere, raddoppiando così la capienza del complesso. Restano da acquistare cinque coloniche, in gran parte diroccate, nei pressi del campo da golf, dove si prevede la realizzazione di centro benessere, campi da tennis e da padel.