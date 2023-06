Alto Mugello, cantieri dopo il diluvio Palazzuolo-Casola: strada riaperta A Marradi situazione ancora difficile

Piogge permettendo, l’Alto Mugello sta cercando di tornare alla normalità. E da ieri c’è una buona notizia per Palazzuolo sul Senio, con la rimozione delle ordinanze che limitavano la circolazione dalla Romagna sulla strada di Casola Valsenio verso Palazzuolo. Il turismo romagnolo, preponderante e prezioso per il piccolo comune toscano, può così tornare a visitare il centro storico medievale del paese, mangiare nei suoi apprezzati ristoranti e fare acquisti.

Sul versante toscano qualche limitazione ancora c’è, dovuta al fatto che sono in corso lavori di messa in sicurezza che richiedono temporanei blocchi del traffico – con un’attesa media di 10 minuti. "Ma questa condizione dovrebbe continuare – dice il sindaco Phil Moschetti – per una quindicina di giorni. La Città metropolitana di Firenze ha agito con grande prontezza, ed è già al lavoro la macchina pianta-pali, per rinforzare la sede stradale e renderla transitabile ad ogni peso. In particolare è stata brava la dirigente della Metrocittà Carosella che è riuscita a reperire i pali , e non era affatto cosa scontata".

Nell’attesa della definitiva normalizzazione i camion pesanti diretti e provenienti dal distretto industriale di Palazzuolo hanno ottenuto una deroga, e in particolari orari, scortati dalla Protezione Civile, possono viaggiare, risolvendo così il grosso problema dell’approvvigionamento delle materie prime e della consegna dei manufatti meccanici, che se non risolto avrebbe bloccato tutta l’attività.

Più grave è la situazione a Marradi, sempre sul fronte romagnolo. A San Cassiano infatti la frana blocca ancora la circolazione. Sia quella stradale che quella ferroviaria. "Martedì c’è un altro sopralluogo – dice il sindaco Triberti -, speriamo bene". E a Marradi, dove in più tratti si lavora agli interventi di somma urgenza, ci sono varie situazioni di difficoltà. Sulle provinciali 306, 29 e 20 c’è il limite a 35 quintali e il divieto di traffico di notte. La Sp 20 si ferma ad Abeto per frana, Gamberaldi è isolato ed evacuato, le strade di Cavallara, Bulbana, Grisigliano, Gamogna solo percorribili solo dai residenti e con limite di portata. A Firenzuola sulle provinciali 610 Imolese e 58 Piancaldolese – nei tratti interessati dalle frane- permangono ancora il limite di carico e il divieto di transito notturno. "Auspichiamo – dice il sindaco Buti – che presto si torni in condizione di normalità. Quando smette di piovere e le scarpate sono ripulite ed in sicurezza".

Paolo Guidotti