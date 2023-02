"Da anni il bilancio del Comune di Signa è ingessato a causa di milioni di euro di entrate bloccate, tecnicamente "accantonate", per una serie di malfunzionamenti dell’ente. La novità è che alle perplessità del nostro gruppo si sono aggiunte quelle della Corte dei Conti". A dirlo il capogruppo e il consigliere di Uniti per Signa, Gianni Vinattieri e Simone Lulli. "Con deliberazione 1682022 l’organo di controllo contabile per la Toscana contesta una serie di "irregolarità" fra cui "carenze" e approssimazioni sul Fondo contenzioso – scrivono –. Si tratta cioè di entrate contabilizzate ma non utilizzate per erogare servizi e congelate invece per evitare disequilibri di bilancio".

"Per esempio – proseguono i consiglieri Vinattieri e Lulli – nel bilancio di previsione 2023, senza contare i residui storici, si valutano circa 13,5 milioni di euro di entrate accantonate nel Fondo crediti di dubbia esigibilità, con lo scopo di salvaguardia rispetto ad accertamenti di entrata che difficilmente si riescono a tradurre in incassi. Sempre fra le entrate accantonate, c’è un ipertrofico Fondo contenziosi di 1,2 milioni: si tratta di entrate che sono bloccate per cause legali con alta probabilità di soccombere. Segno di una pessima direzione politica dell’ente".