Altalene e scivoli Nuovi giochi per bambini nei giardini pubblici

Ora a Barberino di Mugello i bambini potranno giocare ancora meglio: il Comune ha provveduto a sostituire numerosi giochi nei giardini pubblici, oltre ad effettuare la manutenzione su quelli già presenti. Un intervento da 66 mila euro, al quale si aggiunge l’installazione nel giardino di Galliano e in quello di Cavallina di due altalene per bambini disabili, finanziate dalla Società della Salute Mugello. I giardini nei quali sono stati posizionati nuovi girelli, scivoli, altalene, torri e casette in legno, sono undici. Alla Ruzza e alla Pesa, nei giardini del Turlaccio e in quelli del Pratone, in via Dino Campana come a Badia: nel campetto da calcio posto in via Boccaccio a Badia verranno installate delle nuove porte, mentre nel giardino in viale della Libertà è stata effettuata la manutenzione sulle panchine esistenti. Non sono state comunque trascurate le frazioni. Oltre alle altalene di Galliano e Cavallina – dove nei giardini di via II Giugno, si è montata anche una nuova doppia torre in legno con ponti - si è intervenuti anche sui giochi di Montecarelli e di Latera.

Paolo Guidotti