Alta velocità, Nardella: “Attivare dall'inizio le due talpe per accelerare i tempi”

Firenze, 9 maggio 2023 - Sulla costruzione del tunnel dell'Alta velocità ferroviaria a Firenze "è bene che parta la prima talpa sul lato di Campo di Marte" ma "visto che nella gara d'appalto è prevista l'attivazione contemporanea di tutte e due le talpe sui due tunnel chiederò che si possano attivare entrambe, proprio per accelerare i tempi. Purtroppo abbiamo alle spalle anni e anni di blocchi e ritardi ora non possiamo perdere tempo perché gli investimenti sulle infrastrutture sono fondamentali". Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine di un evento a Palazzo Vecchio. "Se oltre ad attivare le due talpe si fa anche la modifica del Put, cioè del piano di utilizzo delle terre, vale a dire le modalità con cui le terre da scavo vengono gestite, allora si potrebbe davvero accelerare addirittura per finire prima del 2027 - ha aggiunto -. Visto che stiamo correndo sul Pnrr, credo che un progetto così importante come il sottoattraversamento di Firenze debba essere eseguito il più velocemente possibile per recuperare il grande ritardo accumulato in passato".