Alta velocità, indennizzi congelati Ancora sei milioni da spendere

Occorre tornare indietro di vent’anni. Ai tempi dell’Addendum, i miliardi - allora di lire - promessi e solo in parte erogati dal Governo per sanare le ferite inferte al Mugello dall’Alta Velocità ferroviaria. Di recente la consigliere regionale Elisa Tozzi del gruppo Toscana Domani ha chiesto alla giunta regionale un resoconto delle opere realizzate con quei fondi. E almeno 6 milioni, dei 37 milioni di euro di finanziamento disponibili da quasi due decenni, sono rimasti inutilizzati. C’erano vari enti attuatori: se la Regione , così come la Città Metropolitana di Firenze hanno assolto tutti i loro compiti non così il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, e ancor più l’Unione montana dei Comuni del Mugello, ex Comunità Montana. Il Consorzio di Bonifica aveva da spendere per i corsi d’acqua di Firenzuola quasi 5 milioni, ne ha spesi soltanto circa 2 milioni, e non sono stati realizzati i due interventi più consistenti, opere di sistemazione idraulica sui torrenti Diaterna e Veccione.

Ancor peggio l’Unione dei Comuni del Mugello: aveva in dotazione, per varie opere, quasi 5 milioni e 300mila euro, e quasi 4 milioni sono rimasti da spendere, tanto che ha dovuto restituirli. In particolare erano previsti sette piccoli invasi, tre sul Bosso e quattro sul Bagnone, non se ne è progettato e realizzato neppure uno. Sarebbero stati preziosi vista la crescente sete dei campi coltivati, ma sono stati più forti la burocrazia e l’inconcludenza, rispetto all’allarme siccità. E anche il 2023 sarà anno perduto. "Abbiamo sei milioni da utilizzare per opere idrauliche in fondovalle – sottolinea Elisa Tozzi - : queste risorse regionali sono lì, ferme e invece vanno usate presto e bene. Invito quindi gli enti locali a riprendere quanto prima in mano il dossier sulle opere compensative per riprogettare, rinegoziare e incanalare i procedimenti con le tempistiche giuste, perché questi sono progetti per opere indispensabili, tanto più per un’area, quella mugellana, a forte vocazione agricola". Tozzi invita la Regione a muoversi: "Naturalmente anche la Regione deve fare la sua parte: la sfida vera, ora, è proprio quella di mettere i Comuni in grado di poter programmare, gestire e soprattutto spendere queste risorse, perché gli enti locali non sono ancora tecnicamente in grado di agire con la tempestività necessaria in questo senso. Manca personale, manca in parte l’adeguato know-how e manca ancora una vera, forte semplificazione burocratica generale. Urge insomma un pacchetto di misure ad hoc, ed è ciò su cui il gruppo Toscana Domani sta lavorando, per offrire massimo supporto ai Comuni".

Paolo Guidotti