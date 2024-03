Alta Valdisieve . Arriva la banda ultralarga

di Martina Stratini

Finalmente terminati a Rufina i lavori di Open Fiber per la realizzazione della Banda Ultra Larga (BUL) e quindi il servizio è ora disponibile sul territorio comunale. "Si tratta di un’opera strategica che aiuterà tutti i cittadini a connettersi in tutto il territorio comunale. – dice il sindaco Vito Maida – I lavori hanno visto coinvolto non solo il capoluogo ma anche tutte le frazioni, nessuna esclusa, comprese quelle di montagna. Si tratta di un lavoro straordinario che è durato quasi due anni e mezzo e siamo molto soddisfatti del risultato in quanto questi lavori sono il frutto di una forte volontà dell’Amministrazione comunale di Rufina". Chiuso un cantiere, tuttavia, se ne apre un altro proprio a due passi da Rufina. "Finalmente sono stati avviati i lavori per portare la fibra a Contea". Ad annunciarlo è il sindaco di Dicomano Stefano Passiatore. Ad oggi sono in corso le fasi iniziali dell’intervento eseguito da Telecom ma i lavori proseguiranno nei prossimi mesi. Negli scorsi mesi sono stati eseguiti i lavori per portare la fibra ottica anche alla zona di Scaffaia alta. "Sta diventando realtà – conclude - l’arrivo della rete in fibra anche in Via San Biagio e Via Nazionale a Sandetole. Un lavoro che porterà a Contea la rete FTTE che renderà possibile navigare ad alte velocità. Siamo partiti anni fa con la connessione veloce sul territorio del capoluogo; proseguiamo oggi dando nuove risposte alle esigenze anche delle zone decentrate".

Al momento il Comune di Dicomano ha anche in fase di attuazione tutti i progetti legati al PNRR per la digitalizzazione che consentiranno ai cittadini di accedere da casa a una serie di servizi che velocizzeranno anche il rapporto con gli Uffici comunali.