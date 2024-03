Alta tecnologia e agricoltura. Dialogo con gli esperti tra Università e mondo rurale Convegno alla Fattoria di Maiano: dialogo tra Università e mondo rurale su nuove tecnologie per l'agricoltura. Presentati progetti e risultati 2023-2024. Temi: monitoraggio biodiversità, sensori per olive, tecnologie sostenibili. Ingresso gratuito per tutti.