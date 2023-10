Alta scuola. Partono due corsi

Alta scuola, due nuovi corsi per formare pellettieri. Per sostenere ogni partecipante sono state messe a disposizione borse di studio da Fondazione CR Firenze per 2mila euro, ad abbattimento parziale del costo del corso, che diventa mille euro. I corsi, per i quali sono aperte le iscrizioni), sono a Scandicci dal 6 novembre al 18 dicembre (anche a Pontassieve), formati da 240 ore di laboratorio, oltre a un mese di stage (facoltativo). Si rivolgono a maggiorenni in cerca di prima occupazione, inoccupati, disoccupati, in mobilità dotati di abilità e predisposizione per il lavoro manuale.