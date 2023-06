Almalaurea Ottimi risultati I dottori fiorentini trovano lavoro presto e bene

Il venticinquesimo rapporto di Almalaurea fotografa la condizione occupazionale dei neolaureati in 78 università italiane e gli studenti dell’Ateneo fiorentino, in fotografia, vengono bene.

Infatti, i dati mostrano che, a un anno dalla laurea triennale, gli studenti che hanno trovato lavoro sono il 78,7 %, contro il 75,4 % della media nazionale. La percentuale cresce dopo cinque anni dal conseguimento del titolo: gli occupati salgono all’89,8%, mentre il livello italiano si attesta all’88,7%.

"Sono dati che mi rendono più che soddisfatta": commenta Alessandra Petrucci, rettrice dell’Università di Firenze. "Ciò che rende i nostri laureati dei laureati d’eccezione è l’attenzione che, da sempre, il nostro Ateneo dedica alla ricerca. L’osmosi tra università e ricerca e la voglia di approfondimento che si respira nelle nostre aule porta ad offrire una formazione di qualità. Questo viene ripagato quando i nostri studenti arrivano nel mondo del lavoro. Hanno sempre un punto in più".

Tuttavia, l’Università di Firenze presenta alcune carenze nella formazione proposta, come denunciato da alcuni ex studenti. "Mi sono laureato in economia a Firenze nel 2019" racconta Salvatore Belzaino, corporate business intelligence analyst per la casa farmaceutica Menarini.

"Ho fatto un master in economia all’Università di Bologna. Tuttavia le conoscenze teoriche che ho appreso a Firenze mi hanno permesso di essere notato da molte grandi aziende, ma il problema dell’ateneo fiorentino è la troppa teoria. Quando esci dal cortile di Novoli, ti rendi conto che c’è un bel gap tra ciò che impari in aula e il mondo del lavoro".

"Io mi sono laureato il 24 luglio 2020, a ottobre già lavoravo" ci dice Marco Fattibene, 27 anni, professore di Italiano e storia. "Le conoscenze apprese alla facoltà di lettere a Firenze mi hanno aiutato per quanto riguarda i contenuti: ad esempio, Dante te lo so spiegare. Ma l’università non mi ha fornito una preparazione adeguata per tanti aspetti cruciali di questa professione. Informazioni legislative, come i diritti di noi docenti, ma anche psicologiche. Ad esempio, ho avuto in classe un ragazzo autistico e non avevo la minima idea di come rapportarmici, cosa potesse fargli bene e cosa male".

La rettrice si mostra consapevole di questi problemi segnalati dagli studenti. "So che il nostro ateneo è incentrato sopratutto sulla teoria, ma proprio per questo vogliamo incentivare l’attività dei tirocini, che ci sembrano il mezzo più importante per avvicinare al mondo del lavoro. Il nostro obiettivo, come università, è quello di migliorare sempre ".

Benedetta Macchini