Alluvione Toscana, l’affondo del ministro: “Scarsa prevenzione”. Nardella: “Non faccia polemica”

Firenze, 13 novembre 2023 – Chi si aspettava una visita di circostanza ha sbagliato di grosso. L’affondo c’è ed è durissimo: “Sarebbe una errore dire che (l’alluvione in Toscana, ndr) è colpa solo del cambiamento climatico, non è colpa solo della natura, ma anche dell'uomo", dice il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, durante l’incontro post-alluvione a Campi Bisenzio. "È accaduto in Toscana che alcuni torrenti sono stati tombati - aggiunge - che gli argini mai sono stati sufficientemente consolidati, è accaduto che alcune aste fluviali sono state canalizzate riducendo la sezione idraulica e di fatto ingessando quei corsi d'acqua. Non è il rimedio consigliato per consentire alle acque di potersi leggermente espandere". Così come, puntualizza ancora il ministro, "è accaduto che alcune vasche d'espansione seppur finanziate non sono state completate. Facciamo tesoro di quanto accaduto. Abbiamo necessità di un approccio nuovo e diverso".

Sulla ricostruzione dice che “da parte nostra a Roma sarò fatto tutto quello che è possibile e necessario fare nei tempi che le procedure burocratiche consentiranno. Vogliamo che si torni presto alla normalità e che si apra una stagione nuova. Occorre ricostruire ma ricostruire bene - ha aggiunto - Resterò due giorni in Toscana. Domani andrò in Versilia, ascolterò operatori, sindaci, rappresentati del territorio perché il Governo vuole avere piena e serena consapevolezza di quanto accaduto e quanto può fare». Per la fase di ricostruzione dopo l'alluvione in Toscana, ha ricordato Musumeci, “serve una relazione dettagliata sui danni alle infrastrutture e ai privati. E a questo sta lavorando e deve lavorare la Regione Toscana insieme ai sindaci, fornendo magari la relazione nella prima decade di dicembre. Maggiore è la portata del danno e più tempo servirà per poter intervenire e soddisfare le esigenze. Auspico che tra gli imprenditori ci sia qualcuno che abbia assicurato la sua azienda. Anche questo è un tema da affrontare”. “Siamo l'unico paese - conclude - in cui questo rimane un tabù, siamo al 6% ed è un dato grave. Dovremo promuovere una nuova cultura del rischio”.

La risposta arriva dal sindaco di Firenze e della Città metropolitana Dario Nardella: "Invito il ministro a non fare polemica, anche perché non è vero che la Toscana è all'anno zero, sono sindaco di Firenze e della città metropolitana. In questi giorni è piovuta molta più acqua di quanto è piovuta il 4 novembre del 1966 e l'Arno questa volta non ha raggiunto neanche il primo livello di soglia d'allarme e non per caso, ma perché sono state realizzate molte opere".

"È un po' ingeneroso affermare che la Toscana è all'anno zero sulla prevenzione - aggiunge Nardella - perché allora mi verrebbe da chiedere tanti altri territori del nostro Paese a che anno dovrebbero essere".