Alluvione Solidarietà dei giovani. La raccolta fondi di ’Rialzati Campi’

Sono ventisei le associazioni che fanno parte del progetto ‘Rialzati Campi’, vero e proprio movimento spontaneo nato a seguito dell’emergenza alluvione e presentato presso la sede della sezione soci di Campi. A fare da traino è ‘La Pehora Nera’, realtà formata da giovani del territorio, che, per voce del suo presidente Alessio Frasconi, illustra quale è la prima fase di questo progetto: ""Abbiamo deciso di collaborare nella raccolta delle donazioni provenienti da t-shirt e felpe che sono state disegnate appositamente da Benedetta Pasi, stampate da Officine Sportive e che raffigurano un volontario e una volontaria intenti a salvare quelli che sono i simboli di Campi"". Quello, insomma, che è stato lo spirito che animato il variegato mondo del volontariato dopo il disastro provocato dall’alluvione e che nei giorni scorsi è stato ringraziato ufficialmente dal sindaco Tagliaferri per l’impegno profuso. Queste, invece, le associazioni che ne fanno parte: Filarmonica Michelangiolo Paoli, Circolo Sms Sant’Angelo, CampiLab, Fidas Capalle, CUI I Ragazzi del Sole, Macramè Società cooperativa sociale, La Rocca, Giochi rionali sanmartinesi, ASD Firenze Nord, Cooperativa Sociale Chicco di Grano, soci Coop sezione Campi Bisenzio, Fratellanza Popolare San Donnino, circolo Arci Dino Manetti, Quarto Tempo, La Pehora Nera, Centro Iniziative Teatrali, Lanciotto Football Academy, circolo Rinascita San Piero a Ponti, Fratres, Operarte, CittàVisibili, sezione Anpi di Campi Bisenzio Lanciotto Ballerini, Auser Campi Bisenzio, Artistic Roller, Mamme amiche di Campi e CNGEI – Corpo Nazionale giovani esploratori. ""Pur ribadendo l’autonomia delle associazioni che hanno aderito – ha aggiunto Frasconi -, quella che si presenta è comunque un’ottima iniziativa di condivisione fra tante realtà attive sul territorio, con l’unico obiettivo di dare una mano al nostro Comune a rialzarsi davvero, nella speranza che anche altre possano aggiungersi in futuro"". Per ulteriori informazioni telefonare al numero 3297086844 o scrivere una e-mail all’indirizzo [email protected]