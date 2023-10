Alluvione, ristori per il 30 per cento: "Il resto va chiesto alla Regione"

Ammontano a circa 269mila euro i danni denunciati dai cittadini per l’alluvione del Ferragosto 2022, quando per una bomba d’acqua si sono riempite di fango case, garage e anche ditte, soprattutto a Grassina e Antella. Il governo non ha riconosciuto lo stato di emergenza nazionale che avrebbe aperto la strada ai rimborsi ministeriali e regionali. Il Comune ha di conseguenza deciso di stanziare in via straordinaria (e non dovuta) un pacchetto di risorse proprie, pari a circa 80mila euro, da destinare al parziale risarcimento dei danni subiti dai cittadini.

"In base alle spese rendicontate e presentate seguendo le indicazioni della protezione civile comunale – spiega l’assessore Francesco Pignotti – i danni complessivi sfiorano i 269mila euro. Dal momento che abbiamo da sempre avuto una vicinanza e un contatto diretto con i cittadini colpiti dall’alluvione, abbiamo voluto dare un segnale importante e concreto, con lo stanziamento di questi fondi: si parla di un contributo di quasi il 30% delle spese sostenute dai cittadini". Entro fine anno agli aventi diritto sarà richiesto l’Iban per l’accredito del ristoro. "Con questo riepilogo – promette Pignotti – andremo in Regione, magari insieme ad una rappresentanza dei cittadini, per richiedere a fronte delle spese sostenute, ulteriori possibili contributi".