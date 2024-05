Alluvione, raccolta degli studenti per l’area verde

Dalla passione per il fitness e il benessere fisico al desiderio di fare qualcosa per il territorio dove vivono e studiano. Ad abbinare le due cose è stato un gruppo di studenti del liceo Agnoletti (Alberto, Guglielmo, Niccolò, Cosimo, Gabriele, per tutti il coach, Riccardo e Valentina) che hanno lanciato la raccolta fondi ‘Fit 4 Campi’ all’interno del progetto Irma in Crowd, sostenuto da Fondazione CR Firenze e promosso dalla cooperativa sociale Limo - Linguaggi in Movimento, in collaborazione con Feel Crowd e lo stesso liceo Agnoletti. In parole povere un Crowfunding che punta a riqualificare un’area verde colpita dall’alluvione di novembre, nei pressi del parco Iqbal, sistemando il campo sportivo presente e introducendo attrezzature fitness e giochi per bambini. Un obiettivo importante, corroborato dal fatto che la raccolta fondi sta andando bene. Così come significativa è la volontà di "ridare vita ad alcuni spazi cittadini": questa l’idea dei ragazzi che si erano già messi in gioco insieme agli ‘Angeli del fango’ e che adesso vogliono contribuire ulteriormente coinvolgendo i loro coetanei, le famiglie e tutti coloro che vorranno dare anche solo un piccolo contributo. Per farlo hanno ideato la campagna ‘Fit4Campi - un parco per tutti’: si può donare al link www.feelcrowd.it/fit4campi oppure tramite bonifico intestato a LiMo - Linguaggi in movimento sull’Iban IT 29 D 02008 37831 000106145751 con la causale ‘Donazione Fit 4 Campi’. Per sostenere la campagna, inoltre, sarà possibile partecipare a una serata con aperitivo e spettacolo teatrale il prossimo 30 maggio a partire dalle 19 presso la sede della Cooperativa Macramè.