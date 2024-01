Alluvione Primi passi di normalità. Torna attiva la guardia medica

Anche questo è un segno del graduale ritorno alla normalità dopo l’alluvione: ieri sera, infatti, è tornato attivo a Campi nella sua sede di via Raffaello Sanzio 24 il servizio di Continuità assistenziale o guardia medica. A novembre, dopo che la furia dell’acqua aveva seriamente danneggiato i locali che ospitano i medici, era stata temporaneamente spostata in via Saffi nei locali della Misericordia di Campi. Tutto questo a solo un mese di distanza dal precedente spostamento proprio dalla sede di via Saffi in una posizione più centrale, in via Sanzio appunto, dotata di più servizi, fra cui la Farmacia Centrale di Farmapiana, anche questa rimasta sott’acqua e che ha riaperto da pochi giorni (per l’inaugurazione ufficiale si aspettava la riapertura proprio dei vicini studi medici). Il servizio, infatti, è il risultato della collaborazione fra Comune, Misericordia di Campi e Farmapiana ed è finalizzato a fornire assistenza medica di primo livello a tutta la popolazione, in nodo particolare quando il paziente non può attendere il rientro in servizio del medico curante (per esempio nelle ore notturne e nei giorni festivi o prefestivi). E si attiva telefonando al numero unico 0573 454545 tutti i giorni dalle 20 alle 8; sabato, domenica e festivi dalle 8 alle 20 e nei prefestivi feriali dalle 10. Nei casi di urgenza/emergenza, invece, dovrà essere attivato lo specifico servizio di emergenza 112. Una notizia attesa con trepidazione da tutti i soggetti coinvolti, ma soprattutto dalla cittadinanza, già alle prese con una situazione complicata con il presidio sanitario di via Rossini, sempre chiuso, anche in questo caso per le conseguenze dell’alluvione. E che ha costretto la Asl a spostare i vari servizi in più sedi: di recente è stato oggetto di un sopralluogo da parte dei rappresentanti del Comune e della stessa Asl per cercare di far fronte a una situazione che inevitabilmente sta facendo discutere i campigiani.