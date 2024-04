Alluvione . Prima assemblea dei comitati

"Perché non ci sia un altro 2 novembre": il coordinamento dei comitati (Alluvionati Campigiani 2023, Arca di Noè e Via Cetino/Campanella) ‘rilancia la sfida’ in vista dell’assemblea in programma per lunedì 22 aprile alle 21 in sala consiliare. Un appuntamento voluto "per informare la cittadinanza sul lavoro svolto fino a oggi e annunciare una serie di iniziative". La prima delle quali sarà il 25 maggio con la volontà di invitare anche gli altri Comuni colpiti dall’alluvione. Tre gli argomenti all’ordine del giorno: la relazione degli incontri avuti con le istituzioni in modo da illustrare ai presenti gli interventi fatti in materia di sicurezza idraulica del territorio, i programmi per le prossime settimane e gli ultimi sviluppi sulla questione dei rimborsi e dei moduli presentati, ma che risultano tuttora incompleti. Tutto questo, spiegano dai comitati, "oltre a ribadire la nostra volontà di essere presenti ai tavoli tecnici regionali, per la quale si è impegnato anche il sindaco. In più abbiamo chiesto all’amministrazione rassicurazioni a 360 gradi sui ristori in modo che, come previsto, entro il 30 maggio siano saldati almeno tutti i bonifici da 3.000 euro da parte della Regione". Tutti e tre i comitati, così come il Comitato alluvione Campi 2023, sono reduci dal primo incontro propedeutico con tutti coloro che si sono costituiti in rappresentanza dei cittadini campigiani per le iniziative intraprese in seguito all’alluvione. Non una vera e propria seduta ufficiale della commissione temporanea speciale, ma voluta proprio per darsi un metodo, come previsto dalla legge, per informare i cittadini. A tal proposito presto sarà ufficializzato un indirizzo e-mail a cui tutti i cittadini interessati potranno esporre le loro istanze.