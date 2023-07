Alluvione, nuovi aiuti per l’Emilia

Un paese mobilitato per aiutare Sant’Agata sul Santerno, Comune dell’Emilia Romagna colpito pesantemente dall’alluvione. Erano più di 200 persone alla cena organizzata nell’area sportiva di Cerbaia, primo evento delle iniziative di raccolta fondi all’interno del progetto "Un aiuto per l’Emilia Romagna". Alla serata erano presenti l’assessore Moreno Cheli, il consigliere regionale Massimiliano Pescini e i consiglieri comunali Alessandra Gherardelli, Tiziano Borelli, Francesco Guarducci, Ketty Niccolini, Stefania Aiazzi. L’iniziativa, organizzata dal Csc Cerbaia, Circolo Arci Babilonia, Mcl Santa Caterina e Usd Cerbaia, ha raccolto risorse per la realizzazione di un’opera di riqualificazionericostruzione di uno spazio pubblico del Comune di Sant’Agata sul Santerno. La prossima iniziativa si terrà il 26 luglio alla pizzeria Everest del Circolo Acli di San Casciano.