Alluvione, Monni replica a Mazzetti: "Musumeci visto una volta sola. Attendiamo soldi per somme urgenze"

"Ritengo un’ottima notizia che il Governo non voglia lasciar sola la Valbisenzio. Nel merito, pur non comprendendo come il Dipartimento potrebbe finanziare interventi strutturali al di fuori dell’emergenza nazionale e quindi delle proprie competenze, siamo disponibili ad ascoltare le proposte del ministro Musumeci. Per ora, in riferimento all’alluvione del 2 novembre, l’ho visto una sola volta". L’assessora regionale alla protezione civile Monia Monni replica alla deputata di Forza Italia Erica Mazzetti che l’altro giorno ha riferito come il governo sia pronto a fare la sua parte.

"Eravamo a Campi Bisenzio – prosegue l’assessora Monni nella replica alla parlamentare azzurra Mazzetti –, stavamo ancora spalando, la gente era immersa nel fango e le imprese non sapevano come rimuovere melma e rifiuti: Musumeci propose ai cittadini di farsi un’assicurazione. Dopo non l’ho più sentito, ma resto disponibile a collaborare, fiduciosa che sia vicino il rimborso dei circa 130 milioni delle somme urgenze".

Intanto i sindaci della Valbisenzio chiedono l’apertura urgente di un tavolo istituzionale operativo di cui facciano parte Governo, Regione, Provincia, i Comuni stessi e le categorie economiche e sociali. Obiettivo "rispondere con progetti definitivi alla questione della mobilità in Valbisenzio". La lettera, indirizzata al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini è stata condivisa con i presidenti di Regione e Provincia, con i parlamentari Chiara La Porta, la stessa Mazzetti e Marco Furfaro e con la consigliera regionale Ilaria Bugetti.