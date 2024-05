Alluvione, la mano tesa di Cna. Donati assegni circolari a 27 aziende

Ventisette assegni circolari da 700 euro per altrettante imprese del Comune di Campi colpite dall’alluvione di novembre.

Sono quelli staccati da Cna Firenze Metropolitana grazie alla raccolta di fondi attivata da Cna Toscana, complessivamente una cifra, per la sola Città metropolitana di Firenze, pari a 36.668 euro che Cna elargirà anche a imprese dell’Empolese Valdelsa e del Mugello.

Requisiti per avere accesso al contributo erano infatti quelli di essere un socio Cna e avere presentato domanda di contributo alla Regione (modello C1).

La consegna giovedì pomeriggio nella sede Cna di Campi alla presenza di Milco Maranci, presidente Cna Piana, del sindaco Andrea Tagliaferri, e di Antonio Chiappini, direttore di Cna Toscana.

"È un segno tangibile di supporto, seppur modesto, per tutte le imprese che stanno facendo sforzi per ripartire investendo i propri capitali – ha detto Maranci -, in un distretto economico cruciale che non può essere ignorato dalla politica". "Voglio sottolineare – ha aggiunto Tagliaferri - l’importanza di questa iniziativa, non solo dal punto di vista economico, ma anche umano nei confronti di tanti imprenditori, artigiani e lavoratori che hanno visto andare in frantumi il lavoro di una vita".

Cna torna anche a chiedere "fondi adeguati, non solo per la messa in sicurezza del territorio. Le imprese stanno pagando lo scotto della perdita di fatturato e clientela, accumulando un debito che proprio ‘il sistema Paese’ deve aiutare a sostenere".