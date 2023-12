Alluvione Info e aiuti alle imprese. Lo sportello per denunciare i danni

Due uffici pensati e voluti per le imprese colpite dall’alluvione. Uno di questi è Campi (all’interno del Comune in piazza Dante, l’altro è a Prato) e resterà attivo fino alla fine di dicembre. Sarà qui che le aziende potranno rivolgersi per ricevere informazioni e supporto nella compilazione della denuncia dei danni subiti: per capire per esempio quali spese siano ammissibili e quali no, quali documenti è utile o opportuno allegare. Ciò vale anche per la aziende più piccole e meno strutturate, in modo da compilare sul posto le domande da consegnare comunque sempre on line, collegandosi alla piattaforma della Regione al link https:bandi.sviluppo.toscana.itemergenze. Per farlo basta disporre di Spid, carta d’identità elettronica o tessera sanitaria. A gestire entrambi gli sportelli per conto della Regione è Sviluppo Toscana, con trentasei dipendenti che si alterneranno fra le due sedi. Ai quesiti arrivati per posta elettronica sarà risposto entro un’ora per le domande più semplici ed entro ventiquattro ore per quelle più complicate. ""Non c’è dubbio – ha detto l’assessore allo sviluppo economico del Comune di Campi, Daniele Matteini – che si tratti di un servizio importante. Ma l’aspetto fondamentale è un altro, quello dei ristori, senza i quali molte delle aziende medio-piccole hanno difficoltà a ripartire"". Altra questione da monitorare con attenzione, sempre in merito alle imprese, è quella dello smaltimento dei rifiuti alluvionati, per il quale, come detto anche Alia, si dovrebbe arrivare a una situazione di relativa normalità la settimana prima di Natale: ""E’ un dato che mi sento di confermare anche io – ha aggiunto l’assessore Matteini -, in questo momento la situazione più critica è quella di via del Pantano, nel tratto che va dal sottopasso dell’Autostrada a via Fratelli Cervi"".