Alluvione, il Comune fa rete. Pronta la Commissione speciale

di Pier Francesco Nesti

Sarà formalizzata nel consiglio comunale di oggi pomeriggio la Commissione consiliare speciale temporanea sull’alluvione. Un organismo che vuole provare a fare chiarezza su quanto successo nel novembre scorso e sullo stato della sicurezza idraulica del territorio. Sei i membri della maggioranza, quattro quelli dell’opposizione: anche questa una decisione che ha già provocato qualche discussione dal punto di vista politico visto che l’opposizione si è vista respingere la richiesta di avere la presidenza che invece è rimasta ai gruppi consiliari che sostengono il sindaco Tagliaferri. Tutto questo in attesa di capire quale sarà il corso delle indagini dopo l’apertura di un fascicolo d’inchiesta da parte della procura di Firenze.

Disastro colposo il reato ipotizzato a seguito dei numerosi esposti, oltre cento, presentati da singoli cittadini e dai comitati e riuniti appunto in un unico fascicolo. "Ben venga la commissione comunale, chiediamo di essere aggiornati sul loro lavoro" dicono dal coordinamento dei comitati (Comitato Alluvionati Campigiani 2023, Comitato via Cetino e via Campanella e Comitato Arca di Noè).

"Bene la formazione della commissione – dicono dal Comitato Alluvione Campi 2023 -, ma noi puntiamo a costituirne anche una nostra, con tecnici a cui vogliamo affidare l’incarico. Altro aspetto da sottolineare è quello dei rimborsi: i bonifici arrivano a rilento e ci sono ancora centinaia di domande giudicate ‘incomplete’ che vanno avanti a rilento. I cittadini sono stanchi di questa situazione".

"Siamo l’unico Comune che ha accettato questa richiesta di confronto tra i consiglieri comunali, la cittadinanza e i protagonisti dell’alluvione – ha spiegato il sindaco Andrea Tagliaferri - con la richiesta di fare luce su quanto accaduto la notte del 2 novembre e su quello che potrà essere fatto per migliorare la sicurezza idraulica del territorio. Questa amministrazione è stata fin da subito trasparente e l’istituzione di questa commissione è uno degli atti concreti che lo dimostra".