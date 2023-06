Alluvione Il Comune adotta Lugo

Figline Incisa ha “adottato“ Lugo, Comune in provincia di Ravenna. Grazie a una raccolta fondi avviata dal Comune e dalle associazioni del territorio, verrà mandato un contributo per la rinascita di una delle realtà più colpite dall’alluvione di maggio. Finita sotto l’acqua delle esondazioni dei fiumi Senio e Santerno, Lugo ha caratteristiche simili a Figline e Incisa coi suoi 32mila abitanti e uno storico teatro settecentesco, il Rossini, a sua volta gravemente danneggiato dall’alluvione. "All’indomani della tragedia che ha colpito l’Emilia Romagna – spiega il vicesindaco Giovanni Di Fede – abbiamo recepito la voglia da parte dei cittadini di dare un amano concreta. Questa raccolta fondi di comunità permette di far convergere verso un’unica direzione tutte le donazioni che consegneremo all’amministrazione di Lugo per le necessità della popolazione".