Alluvione Il comitato denuncia: "Gli enti dovevano controllare. E’ stato un disastro colposo"

Una denunciaquerela per disastro colposo nei confronti di tutti gli enti preposti al controllo del territorio. Perchè l’alluvione con questa proporzione è un disastro che poteva essere evitato. E l’obiettivo, dichiarato, di arrivare a un coordinamento, "una cabina di regia" è stata definita, fra tutti i comitati nati dopo l’alluvione del 2 novembre scorso. Messa in un angolo, invece, almeno per il momento, l’ipotesi di un ricorso al Tar del Lazio per impugnare le ordinanze emesse dal Ministero della Protezione civile. Queste le novità di rilievo emerse nell’assemblea di lunedì sera indetta dal Comitato alluvione Campi 2023 e che si è svolta a San Piero a Ponti al circolo Rinascita alla presenza anche di alcuni rappresentanti del Comitato La Villa Santa Maria e del Comitato alluvionati Campi Bisenzio 2023, rappresentato nell’occasione dall’avvocato Nicola Di Benedetto. Tante le questioni affrontate a cui gli avvocati Katia Traversini e Simona Praiola hanno risposto confermando che a loro modo di vedere ci sono le condizioni per procedere dal punto di vista legale. Tante anche le domande rivolte dai presenti all’assemblea e alle quali vorrebbero delle risposte esaurienti. Da chi magari effettuerà le indagini: "Dal punto di vista della prevenzione è stato fatto tutto quello che si doveva fare". E ancora: "Il muro di contenimento della Marina a Villa Montalvo non poteva essere messo in sicurezza".Questione particolarmente sentita, dai campigiani, questa della Marina. Un torrente che la notte della tragedia ha riversato per le strade della città, un qualcosa come due milioni di metri cubi di acqua. E i danni fatti, purtroppo, gli abitanti li conoscono fin troppo bene.

"Si possono accertare delle responsabilità anche andando a ritroso nel tempo?". Diversi, fra i campigiani che fanno parte del comitato, coloro che avevano già fatto i conti con l’alluvione del 1991 e che, dopo il danno, hanno dovuto subire anche la beffa di aspettare a lungo prima di essere in qualche modo ‘risarciti’. E sul cammino da intraprendere, i legali sono stati chiari: "Dal momento dell’evento ci sono novanta giorni di tempo a disposizione per presentare la denunciaquerela, l’obiettivo è di riuscire a farlo entro la fine dell’anno". La ‘battaglia’, insomma’ è solo all’inizio.

Per quanto riguarda il ricorso al Tar, invece, l’ipotesi sembra essere tramontata, complici anche i termini per la presentazione, che scadono precisamente il due di gennaio

Intanto stasera al circolo Arci il Rocchio, ci sarà il primo incontro di presentazione del comitato Alluvionati 2023.